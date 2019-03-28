中職》兄弟歌唱「五虎將」出新曲 象迷超驚艷（影音）

中信兄弟陳江和（中）引退倒數中。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕中信兄弟今日推出2019年形象片「我的兄弟」，詞曲由中信兄弟自創，並推出張志豪、王威晨、詹子賢、楊志龍、陳琥主唱，5人的歌唱實力讓球迷驚艷，球團更在歡樂曲風中暗藏洋蔥。

由於今年是精神領袖彭政閔的退休賽季，此外陳江和達成生涯1000場出賽就要正式引退，目前只剩9場，這首「我的兄弟」的影片前後也搭上2人的畫面，讓象迷感動留言：「看到最後竟然哭了」。

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我的兄弟歌詞如下

合：

Let's GO

oh oh oh oh oh oh

中信兄弟

堅持著那不放棄的夢想

直到勝利

Let's GO

oh oh oh oh oh oh

中信兄弟

肩並著肩 一起前進

我的兄弟

詹：

來吧 跟我一起飛翔

飛過那大牆

豪：

穿梭在那黃彩帶海洋 oh

龍：

放膽跟我一起闖

堅定的心

合：

不放棄的熱力 你就是我的生命

最閃耀的奇蹟

Let's GO

oh oh oh oh oh oh

中信兄弟

堅持著那不放棄的夢想

直到勝利

Let's GO

oh oh oh oh oh oh

中信兄弟

肩並著肩 一起前進

我的兄弟

晨：

闖吧 考驗在那前方

勇敢的碰撞

琥：

汗水驕傲在身上發光 oh

豪+晨：

勝利有你在身旁 意志堅定

合：

不放棄的熱力 你就是我的生命

最閃耀的奇蹟

Let's GO

oh oh oh oh oh oh

中信兄弟

堅持著那不放棄的夢想

直到勝利

Let's GO

oh oh oh oh oh oh

中信兄弟

肩並著肩 一起前進

我的兄弟

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