中職》兄弟歌唱「五虎將」出新曲 象迷超驚艷（影音）

中信兄弟陳江和(中)引退倒數中。(資料照,記者陳志曲攝)

〔體育中心/綜合報導〕中信兄弟今日推出2019年形象片「我的兄弟」,詞曲由中信兄弟自創,並推出張志豪、王威晨、詹子賢、楊志龍、陳琥主唱,5人的歌唱實力讓球迷驚艷,球團更在歡樂曲風中暗藏洋蔥。

由於今年是精神領袖彭政閔的退休賽季,此外陳江和達成生涯1000場出賽就要正式引退,目前只剩9場,這首「我的兄弟」的影片前後也搭上2人的畫面,讓象迷感動留言:「看到最後竟然哭了」。

請繼續往下閱讀...



我的兄弟歌詞如下

合:

Let's GO

oh oh oh oh oh oh

中信兄弟

堅持著那不放棄的夢想

直到勝利

Let's GO

oh oh oh oh oh oh

中信兄弟

肩並著肩 一起前進

我的兄弟

詹:

來吧 跟我一起飛翔

飛過那大牆

豪:

穿梭在那黃彩帶海洋 oh

龍:

放膽跟我一起闖

堅定的心

合:

不放棄的熱力 你就是我的生命

最閃耀的奇蹟

Let's GO

oh oh oh oh oh oh

中信兄弟

堅持著那不放棄的夢想

直到勝利

Let's GO

oh oh oh oh oh oh

中信兄弟

肩並著肩 一起前進

我的兄弟

晨:

闖吧 考驗在那前方

勇敢的碰撞

琥:

汗水驕傲在身上發光 oh

豪+晨:

勝利有你在身旁 意志堅定

合:

不放棄的熱力 你就是我的生命

最閃耀的奇蹟

Let's GO

oh oh oh oh oh oh

中信兄弟

堅持著那不放棄的夢想

直到勝利

Let's GO

oh oh oh oh oh oh

中信兄弟

肩並著肩 一起前進

我的兄弟

還想看更多新聞嗎?歡迎下載自由時報APP,現在看新聞還能抽獎,共9萬個中獎機會等著你:

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法: https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/