高球》渡鎷貝爾國小業餘賽首輪 左營福山張哲綸71桿個人組領先

高雄左營福山國小 張哲綸今打出71桿。（ 張哲綸提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕 107學年度第十屆渡鎷貝爾全國小學業餘高爾夫錦標賽今在台中興農球場揭幕，高雄左營福山國小四年級張哲綸首輪技冠群英，抓下3隻小鳥，另有2記柏忌，以71桿在中年級男生個人組暫居領先，且為單日表現最佳的球員。彰化南郭國小則在團體組最風光，在高女及中女組均暫列第一，中男組也名列第五。

10歲的張哲綸日前在中國海南省IMG青少年高爾夫中國區預賽，獲得第3名，雖然他開局表現平平，前兩洞都吃柏忌，但隨後立即回穩，第4和第6洞接連抓下小鳥，後9洞再打一記博蒂，成為單日唯一低於標準桿的選手。北市松山民權國小沈彥宇以6桿之差居次。

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嘉義崇文國小5年級許柏丞，去年在中男個人組封王，首輪以74桿暫居高男個人組第一，展現高手架式。許柏丞下個月才滿11歲，身高161公分，體型高大且天生神力，一號木桿開球長達260碼。許柏丞表示，他從三歲就在阿公的鼓勵及敦促下開始打高爾夫，至今已有8年。「阿公說打高爾夫是很棒的技能，收入也高，而且我自己也愛高爾夫。」新北南勢國小謝睿哲以1桿之差排名分組第二。

嘉義崇文國小 許柏丞 打出74桿， 暫列高男組第一。（高協提供）

彰化南郭國小主力部署在團體組賽事，共8人角逐，其中洪子耘、葉子寧兩人成績總和194桿，暫列高女組團體第一。高男團體組竹科實中附小吳承恩、鄭以樂去年獲得亞軍，今年捲土重來，以162桿領先居次的北市玉成國小王建文、許翃瑋13桿，成為分組冠軍熱門；北市力行國小黃士恩、黃士恆兄弟共168桿，也在中男團體組領先居次的靜心小學A隊王傳鴻、張晉嘉的177桿。

107學年度第十屆渡鎷貝爾全國小學業餘高爾夫錦標賽定29日閉幕，比賽共分個人及團體兩組賽事，每組又細分高男、高女、中男、中女四小組競技。

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