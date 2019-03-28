足球》執教功力深受肯定 曼聯代理主帥成功轉正

索爾斯克亞正式成為曼聯總教練。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕英超豪門曼聯今晚宣布，代理主帥索爾斯克亞（Ole Gunnar Solskjaer）正式成為球隊總教練，雙方簽下一份3年的合約，根據英媒《鏡報》報導，索帥的年薪將達到750萬歐元（約2.6億台幣）。

索爾斯克亞去年12月從穆里尼奧（Jose Mourinho）手中接下帥印，短短100天內率領曼聯在19場比賽中拿下14勝2平3敗的優異成績，勝率高達74%。值得注意的是，這段時間內，紅魔取得的聯賽積分高居英超第一名。

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目前曼聯以17勝7平6敗、58積分暫居英超第5位，若保持近期的氣勢，相當有機會以前4名的成績來結束本賽季。而在歐冠方面，紅魔在月初的16強戰中以3：1逆轉擊敗強敵巴黎聖日耳曼，8強的對手將是西甲強權巴塞隆納。

索爾斯克亞執教的曼聯勝率高達74%。（資料照，歐新社）

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