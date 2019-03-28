足球》史上最大足球基層體育賽事 國民小學迷你足球賽正式啟動

中華奧會主席林鴻道致詞（大會提供）



〔記者吳孟儒／台北報導〕串聯22縣市打造的全國主場，108年度國民小學迷你足球賽今正式啟動，創史上最大規模的足球基層體育賽事，體育署署長高俊雄、中華奧會主席林鴻道到台力挺，推廣大使許淑華也一身足球勁裝出席。

響應體育署足球6年計畫，擴大基層足球人口，推出108年度國民小學迷你足球賽，體育署署長高俊雄表示，「此次計畫將主場拉到全國，帶動足球運動風氣，未來更將注入創新創業能量，打造台灣運動產業的成長。」

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中華奧委會主席林鴻道站台時也特別提到，不只政府出力，同時呼籲企業加入力挺，一同支持基層發展，提升足球風氣。

透過兒童提振我國足球風氣，一向是體育署「學校足球建設工程」重點，中華民國迷你足球協會秘書長張武業指出，以「玩球」到「踢球」，遊戲為主、訓練為輔的方式下，期盼「小手拉大手」帶動更多家庭參與。

張武業教練最後也再次強調，推動足球運動，得從基層扎根做起，讓更多孩童參與足球，才會有廣大支持者。迷你足球協會為了推廣幼兒足球不遺餘力，安聯小小世界盃也是最成功的案例，去年已多達1100隊報名，今年串聯全台的迷你足球賽，規模再次擴大，預期報名隊伍數會攀升到2000隊。

記者會啟動儀式結束後，出席長官及貴賓還下場與小球員同樂，體驗踢球樂趣，現場氣氛相當歡樂。

體育署署長高俊雄致詞（大會提供）

體育署署長高俊雄與推廣大使許淑華下場與小球員童樂。（大會提供）

各縣市代表貼上所屬區域拼圖。（大會提供）

中華奧會主席林鴻道（藍衣）與體育署署長高俊雄（左二）與小朋友合影（大會提供）

中華奧會主席林鴻道（藍衣）與體育署署長高俊雄（左一）親自下場與小朋友競技同樂（大會提供）

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