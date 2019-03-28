中職》林智勝明可望1300場出賽 史上第7人

中信兄弟林智勝。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者郭羿婕／台北報導〕中職今年首次「金控大戰」明起在台中洲際球場展開，中信兄弟將與作客的富邦悍將進行3連戰，近況發燙的林智勝可望繼續先發，將是生涯第1300場出賽，成為中職史上第7人。

「大師兄」林智勝去年歷經生涯最低潮，今年月薪也從去年120萬元被砍至少80萬，但他從春訓狀況就很好，連總教練伯納都說是近1年來最佳，開季手感也火熱，至今3場比賽已敲2發全壘打，昨晚更擊出再見安打，領軍以7：6擊敗桃猿。

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洲際球場至今累積499發全壘打，距500轟里程碑只差1支，恰好中職現役最多轟的林智勝（259轟）、彭政閔（190轟）和林益全（144轟）明起同場交手，就看有無機會為洲際球場寫下紀錄；而林智勝目前1299場出賽，再1場即可成為打滿1300場的史上第7人，前6人是張泰山（1863場）、彭政閔（1711場）、高國慶（1508場）、黃忠義（1423場）、葉君璋（1369場）、周思齊（1347場）。

明晚「金控大戰」將上演本土投手對決，中信兄弟派出寄予厚望的楊志龍，迎戰富邦悍將潛力左投陳仕朋，都要爭取本季首勝。

此外，中信兄弟周思齊生涯1500安只差3支、富邦隊史2000次盜壘成功只差3次，都有機會在本週達陣。

中信兄弟周思齊。（資料照，記者廖耀東攝）

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