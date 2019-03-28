足球》利物浦小將轉隊不忘放話 「想要我的球隊可以念到明天」

利物浦小將阿德坎耶。（取自網路）

〔體育中心／綜合報導〕利物浦小將阿德坎耶（Bobby Adekanye）由於飽受傷病困擾，不僅讓他缺乏在一軍表現的機會，同時也落選紅軍美國熱身賽的大名單。不過他本人並沒有失意，倒是相當有信心地向媒體表示：「我不能說出全部對我有興趣的球隊，因為這樣我可以念到明天。」

利物浦在2015年從巴塞隆納將阿德坎耶帶到英格蘭，不過他的發展並不順遂，本季僅為利物浦U20上陣9次，而且從去年11月開始就沒有再披上紅軍戰袍。眼看合約即將到期，阿德坎耶透露自己婉拒了利物浦的新合約，準備與紅軍分道揚鑣。

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阿德坎耶說：「我原本以為自己很快就會得到機會，但因為受傷，進入一軍的機會就沒有實現，隨後賽季初就接受手術治療，然後我就很難回到先發陣容了。 克洛普（Jurgen Klopp）有跟我談過，並給我一些建議，但我覺得自己並不在他的計劃之內，所以我必須去尋找別的機會，這也是我決定不續約的原因。」

「拉齊奧是對我感興趣的球隊之一，但事情還沒有百分之百確定。除此之外，我還聽到巴塞隆納的、荷甲的威廉二世...等球隊。我不能說出全部對我有興趣的球隊，因為這樣我可以念到明天。」

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