SBL》主場日「抽金條」場面熱鬧 台銀仍不敵裕隆

台銀陳順祥砍下21分。（記者王藝菘攝）

〔記者粘藐云／新北報導〕台銀今舉行主場日，迎戰裕隆，老將陳順詳砍下21分帶頭衝，卻沒能擋下裕隆多點開花攻勢，終場仍以76：91落敗，無緣在主場日取勝。

裕隆郭昭男（左）帶球上籃，台銀球員防阻不及。（記者王藝菘攝）

裕隆呂政儒。（記者王藝菘攝）

台銀今舉行主場日，推出進場抽金條的活動，球團也動員不少球迷著紅色上衣進場力挺，近2000人到場觀戰。

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開賽兩隊稍微拉鋸後，裕隆在夏普一人獨拿10分帶領下，取得領先優勢，且次節開局又拉出一波9：0攻勢，領先近20分。雖然台銀老將陳順詳試圖率隊反撲，單節三分球3投3中，仍難擋對手攻勢，上半場打完，裕隆取得18分領先。

易籃後，裕隆持續擴大領先，終場就以15分差獲勝；裕隆此役團隊兩分球命中率達66%，夏普攻下全隊最高23分、14籃板，瓊斯18分次之，林韋翰12分、10助攻、7籃板，對於只差3籃板完成大三元，林韋翰笑說：「可遇不可求。」

裕隆林韋翰差3籃板完成大三元。（記者王藝菘攝）

夏普為裕隆出賽3場，場均14分、11.6籃板，教練李啟億認為，他與球隊之間的磨合漸入佳境；至於是否鎖定季後賽名次，李啟億說：「現階段就是修正先前比賽的問題，希望在季後賽做得更好。」

裕隆洋將夏普（左）飛身扣籃。（記者王藝菘攝）

主場日難得有大批球迷進場，最後無緣取勝，台銀教練韋陳明表示，球員壓力比較大，打起來有些力不從心，他也透露，球團全力動員，希望能炒熱現場氣氛，「3天的主題日，球團由3個不同的單位負責，尤其今天還是上班日，感覺得出來大家的用心。」

明天為富邦勇士主場日，以「家人作夥來」為主題，舉辦momo親子台表演加上簽名會，希望家長帶著孩子一同參與球賽。

台銀洋將泰勒（中）帶球上籃，裕隆球員防阻不及。（記者王藝菘攝）

台銀洋將天使（中）帶球上籃，裕隆球員防阻不及。（記者王藝菘攝）

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