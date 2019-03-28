中職》潘武雄超前轟助威 統一獅險勝富邦悍將

統一獅潘武雄敲出超前全壘打，回休息室和隊友慶祝。（記者黃志源攝）

〔記者林宥辰／台南報導〕統一獅隊新洋投奧斯丁初亮相面對富邦悍將就繳出6局10次三振，但首局遭遇亂流失2分，獅隊蠶食鯨吞，3局下未有任何安打就靠著失誤搶下1分，蘇智傑4局下開轟追平，5局下潘武雄再敲關鍵兩分砲，一棒將伍鐸投的球送上台南球場外野第二層看台，終場獅隊4：2拿下勝利。

奧斯丁6局飆出10K。（記者黃志源攝）

蘇智傑敲追平轟。（記者黃志源攝）

奧斯丁首局不穩，遭開路先鋒張正偉敲二壘安打後，又被胡金龍、林益全接連敲安，該半局失2分，不過接著迅速回穩，次局連續3次三振，整場比賽達成10次三振。

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林益全敲安打。（記者黃志源攝）

胡金龍敲安打。（記者黃志源攝）

奧斯丁說，首局其實他的狀況不差，但對方打得也好，強勁滾地球穿出內野形成安打，難免有些失望，幸虧整場比賽他的狀況還是維持不錯。

奧斯丁和伍鐸過去在獨立聯盟曾是舊識，他笑說：「認識伍鐸很多年了，來台首戰就和老友同場較勁，也是好事一樁。」

伍鐸6局失3分吞敗投。（記者黃志源攝）

擊出關鍵轟的潘武雄說，對方積極進攻內角，前面幾次他沒有打好，5局那次就特別做準備，「沒預料到對方仍是投內角，運氣算不錯。」談到近況，潘武雄則說：「近期覺得自己被三振過多，比較需要改進。開季前兩場球隊面對李茲、索沙，都是聯盟現今球速數一數二的投手，我認為這樣反倒是好事，提前適應之後，看球能更精準。」

統一獅潘武雄在5局下擊出2分全壘打。（記者黃志源攝）

潘武雄在5局下擊出超前2分彈。（記者黃志源攝）

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