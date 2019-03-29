卡達公開賽》台灣三姐爆冷打退一姐 鄭先知首度闖進16強

鄭先知。（資料照，桌協提供）

〔記者許明禮／綜合報導〕世界排名51的「台灣三姐」鄭先知，在2019年卡達公開賽首輪以4:2爆冷擊退世界排名第8的「台灣一姐」鄭怡靜，闖進16強，這也是她生涯首度擊敗世界前十高手。

近兩年在國際賽迭有佳作的鄭先知，資格賽就也有令人驚豔的表現，她先以4:1擊退排名57的新加坡好手曾尖，再以4:3扳倒世界排名一度高居12的德國直拍短顆名將單曉娜，晉級正賽32強。

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鄭先知過去在全國桌球錦標賽、國手排名賽，曾兩度擊敗鄭怡靜，不過在國際賽碰到還是頭一遭。

鄭先知一開賽來勢洶洶，以11:7、11:9連下兩城﹔上週在阿曼公開賽獲得女單亞軍的鄭怡靜隨即回神，以11:9、11:3追回兩局，扳平戰局。

鄭先知情緒沒有太大波動，隨後再以13:11、11:6再下兩城，締造生涯最重大的勝利。

對於打敗強敵鄭怡靜，鄭先知表示，「她的壓力一定比我大，我是從預選開始打起的，所以狀況比較熱，沒想到進正賽第一場抽到自己人，就是抱著向前十選手學習的心態去打。」

鄭先知16強將遭遇世界排名44的中國新秀王藝迪。

世界排名26的「台灣二姐」陳思羽，首輪則以0:4不敵世界球后丁寧，苦吞對戰3連敗。

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