卡達公開賽》輕取世界第八名將 林昀儒躋身16強

林昀儒。（資料照。取自日本T聯賽官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕上週在阿曼公開賽豪奪3座冠軍的17歲小將林昀儒，今天凌晨在2019年卡達公開賽男單首輪，以4:1輕取世界排名第8的香港直拍橫打名將黃鎮廷，晉級16強，這也是他繼打敗奧恰洛夫、張本智和之後，生涯第三度撂倒世界前十的好手。

世界排名26的林昀儒，面對首度交手的黃鎮廷，前3局利用變化莫測的發球和高質量的接發球反手擰絕技，以11:7、11:7、11:3連下三城，打得黃鎮廷無技可施。

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第四局，林昀儒無謂失誤偏多，以5:11讓出，但他很快找回專注力，第六局在5:7落後時，以一波6:0攻勢關門成功，將單打連勝場次推進至10場。

林昀儒16強戰將迎戰首輪以4:1擊退陳建安的德國名將奧恰洛夫。去年瑞典公開賽，林昀儒在16強戰以1:4不敵當時世界排名第8的奧恰洛夫，但在下一站奧地利公開賽，他馬上做出回應，以4:2完成甜蜜復仇，也是他生涯首度擊敗世界前十的高手。

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