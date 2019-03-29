愛心送暖環台鐵騎 6所學校共160學童受惠（影音）

〔記者廖聿偉／台北報導〕獅子會＆IMC鐵騎環台送暖行今進入第9日行程，雖然今天63名環台車隊只騎行了65公里，但連續在台北市、新北市和桃園市連續舉行了3場捐贈儀式，共頒贈了16所學校共160學童受惠，雖然車隊連續在3所縣市頻繁趕場，但車友除了感謝縣市的熱情接待外，更感謝三縣市的警察協助開道的辛苦，讓鐵騎環台車隊可以順利完成今天北部的緊湊之旅。

獅子會＆IMC鐵騎環台送暖行車隊從今上午7點半起從基隆開始出發，但正值巔峰的上班人潮，人車擁擠，所幸從基隆市起都有派出警車和摩托車來協助前導，讓車隊得以在11點前準時到台北市政府，總召楊崇銘所屬的300A2區的台北獅友和台北IMC台北社員出動了200多人到場熱烈迎接，讓63名鐵騎環台車友感受到獅友的熱情，也為他們洗去不少多日累積下來的疲憊。

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獅子會＆IMC鐵騎環台送暖行今進入第9日。（官方提供）

但也因為獅友們的熱情迎接，接下來到新北市和桃園市的行程都稍受耽擱，台北市由副市長蔡炳坤來參與捐贈儀式，新北市則是由主任祕書歐人豪接待，桃園市不僅安排了敲鑼打鼓的熱鬧人潮來迎接車友外，桃園市長鄭文燦更熱情親自參加捐贈儀式，讓63名鐵騎環台車友顯的倍感溫馨。

鐵騎環台車隊今捐贈給3市共16所學校160名學童獎學金，總召楊崇銘說：「今天太陽很大，因為從新北市往龜山有一段陡坡，但因為行程已經有點延誤，本來預計要1小時才能騎過去，但結果車隊只花了40分鐘就騎過去，可見經過9天的磨鍊下來，大家的腳力真是愈來愈厲害了。」

雖然鐵騎環台車隊今天連續趕場，再加上北市人多車多，但車隊都獲得3縣市警察的保護和開道，讓63名車友可以安全騎行，總召楊崇銘說：「真要感謝這些警察在大豔陽天底下的協助，讓環台車隊都可以安全抵達桃園，謝謝他們的辛勞，雖然大家今天忙著趕場，但看到這麼多人在協助車隊環台，車友們的心情都是既溫馨又開心！」

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