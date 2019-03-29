MLB全面開打 洋基旗開得勝 田中將大摘勝投

〔中央社〕美國職棒大聯盟（MLB）2019年新球季今天全面開打，洋基在主場以7比2擊敗金鶯，洋基日籍先發投手田中將大主投5.2局，成功壓制金鶯火力，贏得生涯首次開幕戰勝投。

這是田中將大2014年改披洋基戰袍以來，第4度擔任洋基的開幕戰先發投手，首次嚐到開幕戰勝投滋味。

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田中將大此役主投5.2局，被敲出6支安打，失2分，自責分率1.59。

洋基此役投打具佳，第4棒瓦伊特（Luke Voit）在1局下轟出3分砲，向金鶯先發投手凱許納（Andrew Cashner）下馬威。

洋基在第3局下攻得1分以及第5局下搶下2分，第5局結束取得6比1領先。

金鶯全場苦苦追趕，在4局上攻得1分後，6局上再下一城。

博德（Greg Bird）8局下開轟，這發陽春砲協助洋基取得7比2領先。

金鶯9局上反撲無功，比賽提前結束。

金鶯先發投手凱許納主投4局，被敲出6支安打，失6分，自責分率13.50，吞下敗投。

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