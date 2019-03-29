MLB》飆42年洋基紀錄！ 田中將大雪恥奪開幕戰勝投

〔體育中心／綜合報導〕洋基日投田中將大四度擔綱開幕戰重責大任，先發5.2局僅掉1分責失，還送出大聯盟生涯第800次三振，助隊以7：2擊敗金鶯，田中奪下開幕戰勝投。

田中將大四度大聯盟開幕戰先發，寫日本投手紀錄，不過前3次開幕先發0勝2敗，前次是2017年，對光芒僅投2.2局狂掉7分，他記起這年經驗，今對金鶯投5.2局，被敲6支安打，失掉2分（1分責失），飆5次三振，沒有保送。

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根據洋基記者Katie Sharp指出，田中將大是洋基睽違42年來，在開幕戰僅失1責失或以下、飆至少5次三振，且無保送的投手，此數據足見田中的優異表現。

洋基總教練布恩（Aaron Boone）表示，「我一直都對田中投大比賽都很有信心，讓他擔任開幕投手是理所當然的。」、「他有效掌握自己狀況和情緒，投出一場好比賽。」

田中則說，透過兩年前的失敗經驗（開幕戰對光芒掉7分），他更懂得如何面對今天的開幕戰，「也讓大家看到我的一個成長。」

洋基打線此役除了開路先鋒賈納（Brett Gardner）之外，全員安打，包括維特（Luke Voit）首局三分砲、柏德（Greg Bird）8局下陽春砲的火力挹注，看板球星賈吉（Aaron Judge）則繳出2安打3得分。

田中將大繳5.2局好投奪開幕戰勝投。（今日美國）

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