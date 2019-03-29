NBA Live》尼克對林書豪祭出嚴防 首節打完暴龍雙位數領先

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球隊
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第一節
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第二節
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第三節
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第四節
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總分
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暴龍
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|30
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尼克
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18
|18
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投籃
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三分
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罰球
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助攻
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籃板
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抄截
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阻攻
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失誤
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得分
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林書豪
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0-1
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0-0
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0-0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
第四節
第三節
第二節
第一節
開賽暴龍靠著發球先馳得點，主場作戰的尼克命中率不佳，反觀暴龍靠著射手D.格林頻在外線開火，反客為主打出一波10：0的攻勢，一口氣取得雙位數領先。
首節最後2分57秒，暴龍換上林書豪，一上來林書豪就有出手機會，可惜最後被尼克球員干擾沒能放進，而上回讓林書豪轟下20分的尼克，這次不敢掉以輕心，對林書豪祭出嚴防，讓他在首節沒能有甚麼拿球機會，首節打完暴龍30：18領先尼克。
請繼續往下閱讀...
兩隊先發陣容：
暴龍先發五人：范維利特（Fred VanVleet）、羅利（Kyle Lowry）、D.格林（Danny Green）、西亞卡姆（Pascal Siakam）、M.加索（Marc Gasol）
尼克先發五人：多森（Damyean Dotson）、穆迪耶（Emmanuel Mudiay）、D.喬丹（DeAndre Jordan）、諾克斯（Kevin Knox）、海佐尼亞（Mario Hezonja）
賽前
台裔後衛林書豪本季出賽68場，平均上場時間19.5分，場均有9.8分、3.2助攻、2.4籃板，投籃命中率有44.3％，三分球命中率則29.1％，上次替補出戰尼克繳出轉隊後新高的20分。
已經確定晉級季後賽的暴龍目前以52勝23敗排在東部第二，近10戰拿下6勝，尼克則是排在東部第墊底，戰績14勝60敗。
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