NBA Live》尼克對林書豪祭出嚴防 首節打完暴龍雙位數領先

球隊 第一節 第二節 第三節 第四節 總分 暴龍 30 30 尼克 18 18

投籃 三分 罰球 助攻 籃板 抄截 阻攻 失誤 得分 林書豪 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0

第四節

第三節

第二節

第一節

開賽暴龍靠著發球先馳得點，主場作戰的尼克命中率不佳，反觀暴龍靠著射手D.格林頻在外線開火，反客為主打出一波10：0的攻勢，一口氣取得雙位數領先。

首節最後2分57秒，暴龍換上林書豪，一上來林書豪就有出手機會，可惜最後被尼克球員干擾沒能放進，而上回讓林書豪轟下20分的尼克，這次不敢掉以輕心，對林書豪祭出嚴防，讓他在首節沒能有甚麼拿球機會，首節打完暴龍30：18領先尼克。

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兩隊先發陣容：

暴龍先發五人：范維利特（Fred VanVleet）、羅利（Kyle Lowry）、D.格林（Danny Green）、西亞卡姆（Pascal Siakam）、M.加索（Marc Gasol）

尼克先發五人：多森（Damyean Dotson）、穆迪耶（Emmanuel Mudiay）、D.喬丹（DeAndre Jordan）、諾克斯（Kevin Knox）、海佐尼亞（Mario Hezonja）

賽前

台裔後衛林書豪本季出賽68場，平均上場時間19.5分，場均有9.8分、3.2助攻、2.4籃板，投籃命中率有44.3％，三分球命中率則29.1％，上次替補出戰尼克繳出轉隊後新高的20分。

已經確定晉級季後賽的暴龍目前以52勝23敗排在東部第二，近10戰拿下6勝，尼克則是排在東部第墊底，戰績14勝60敗。

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