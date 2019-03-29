MLB》塞揚對決飆K寫紀錄！ 德葛隆開幕戰技壓薛哲摘勝投

德葛隆續寫跨季、連25場優質先發和連30場先發責失3分內的大聯盟紀錄。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕新球季大聯盟開幕戰今天點燃戰火，大都會今天與國民上演塞揚頂尖對決，德葛隆（Jacob deGrom）6局飆10K無失分技高一籌，薛哲（Max Scherzer）雖然繳出7.2局12K失2分的好投，但球隊火力熄火遭大都會0：2完封，悲情吞下本季個人首敗，德葛隆迎來開門紅。大都會開幕戰近50年累積38勝12負，寫下北美四大職業運動聯盟最佳戰績。

薛哲與德葛隆的塞揚對決，前者共奪下3座塞揚獎，而後者為新科塞揚獎得主，不過薛哲首局連飆2K後挨轟，大都會強打卡諾（Robinson Cano）敲出陽春砲，開幕戰就敲出轉隊首轟，助隊先馳得點。

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薛哲在開幕戰悲情吞敗。（今日美國）

雙方投手今天大展K功，雙雙飆出10次以上的三振和優質先發，寫下近50年來的第一次，上一次開幕戰兩隊先發合飆20K以上必須追溯到1970年，當年金鶯先發投手Dave McNally完投飆出13K，而印地安人Sam McDowell6.1局投出11K，寫下大聯盟頭一遭，而今天薛哲與德葛隆則是第二對。

不過，薛哲今天沒有得到球隊的火力支援，全隊僅出現5支安打，6局後只靠著觸身球上過壘包，薛哲8局上再被卡諾敲安失掉第2分，主投7.2局只被敲出2安失2分，另有12次三振和3次保送，黯然吞敗，不過他也成為史上第16位在開幕戰至少飆出12K的投手。

德葛隆先發6局飆10K，挨5安無失分，另有1次四壞球保送，本季首勝到手，而他也續寫跨季連25場優質先發和連30場先發責失3分內的大聯盟紀錄。

卡諾敲出首局敲出陽春砲。（歐新社）

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