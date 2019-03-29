MLB》創44年紀錄！ 教士大物驚艷首秀搶馬查多風采（影音）

〔體育中心／綜合報導〕20歲教士大物新秀小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）在開幕戰繳出亮眼表現，完全搶走甫加盟的明星內野手馬查多（Manny Machado）的風采，3打數敲出2支安打，他也成為自1975年名人堂球星Robin Yount之後，首位在開幕戰至少敲出2支安打以上的最年輕打者。

年僅20歲的小塔提斯是百大新秀榜第二名的游擊手，他也是自1999年貝爾崔（Adrian Beltre）以來，在大聯盟開幕戰出賽的最年輕球員，大聯盟處女秀完全看不出新秀的生澀，初生之犢不畏虎，他大聯盟首打席出現在2局下，從巨人強投邦賈納（Madison Bumgarner）手中擊出生涯首安，4局下展現頂級跑速，偷點形成內野安打，據官網統計，小塔提斯衝刺速度每秒高達30.1英尺，在大聯盟屬於頂尖，從本壘跑上一壘只花了3.82秒，比去年教士隊的前5名都還要來得快。

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小塔提斯此役3打數2安打，另外吞下1次三振，終場也助隊以2：0贏球，反觀剛加盟的馬查多還3打數無安打吞2K。對於大聯盟處女秀表現亮眼，小塔提斯表示，感謝球迷熱烈的支持，完全超乎他的想像，這感覺實在是超棒的。

小塔提斯展現驚人跑速。（法新社）

馬查多。（法新社）

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