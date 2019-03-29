NBA》湖人年輕核心又爆一人 哈特動刀提前放暑假

哈特右膝動刀，本季確定提前報銷。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洛杉磯湖人今在官網宣布，陣中年輕後衛核心哈特 （Josh Hart）右膝髕韌帶手術相當成功，本季確定將不會回歸球隊，而美媒則爆料哈特預計將會休養3個月。

哈特是去年湖人第30順位選進的新秀，本季出賽時間相當穩定，總計67場比賽、平均每場25.6分鐘，可以拿到7.9分3.9籃板1.5助攻，外加1.4顆三分球，他在二年級控衛「球哥」波爾（Lonzo Ball）因腳踝傷勢報銷後，也一度扛起球隊控球重責，是湖人非常仰賴的年輕核心。

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然而很長的一段時間，哈特都飽受膝傷困擾，近4場比賽也都高掛免戰牌，湖人確定無緣季後賽之後，為了徹底解決膝蓋問題，哈特在與隊醫討論決定接受手術，也成為繼波爾和英葛蘭（Brandon Ingram）後，第三位本季因報銷的年輕核心。

雖然哈特本季剩下的比賽無法上場，但對於戰績33勝42負、已經無緣殺進季後賽的湖人影響不大，隨著本季比賽進入尾聲，湖人也將重心放在今年選秀和自由市場上，而下季如何擺脫嚴重的傷兵問題，也是湖人放眼下季最重要的課題。

哈特。（資料照，美聯社）

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