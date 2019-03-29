MLB》飛身沒收追平轟 釀酒人外野手秀超狂再見接殺（影音）

〔體育中心／綜合報導〕釀酒人與紅雀的開幕戰砲聲隆隆，合力上演6轟煙火秀，釀酒人先發投手查辛（Jhoulys Chacin）投打俱佳，還敲出致勝陽春砲，而外野手肯恩（Lorenzo Cain）9局上美技沒收全壘打，幫助釀酒人以5：4險勝紅雀，拿下本季首勝。紅雀先發投手麥克拉斯（Miles Mikolas）主投5局挨3轟失5分，吞下本季首敗。

肯恩上演六星級美技守備，沒收追平轟。（美聯社）

釀酒人先發投手查辛首局連飆3K強勢開局，但在第2局遭遇亂流，被王寇頓（Kolten Wong）、貝德（Harrison Bader）背靠背擊出全壘打失3分，但釀酒人下個半局就靠著穆斯塔卡司（Mike Moustakas）的陽春砲追回1分，去年國聯MVP耶利奇（Christian Yelich）在3局下開砲，中外野3分彈助隊超前，投手查辛也在5局下補上1發陽春砲，釀酒人以5：3領先。

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查辛投打俱佳。（法新社）

查辛此役2打數2安打，還敲出生涯第2轟，他在2局後就逐漸回穩，主投5.1局被敲3支安打失3分，另有7次三振和2次保送。

王寇頓7局上再開轟，再把差距縮小至1分，他單場雙響砲灌進3分打點，釀酒人最後2局交給哈德（Josh Hader）來把關，在9局上只差1人次就能收下勝利，不過代打的馬丁尼茲（José Martínez）從哈德手中擊出中外野深遠飛球，全場鴉雀無聲，屏氣凝神看著這球飛向中右外野全壘打前，原本有機會形成追平全壘打，但肯恩奮力地飛身接殺，驚險守住釀酒人的勝利，全場球迷也報以熱烈的掌聲。

耶利奇（右）擊出超前3分砲。（歐新社）

哈德（今日美國）

王寇頓單場擊出雙響砲。（今日美國）

釀酒人驚險贏球。（今日美國）

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