MLB》「謝謝你，一朗」 迷弟打擊王刊全版廣告感動球迷

高登說一朗已成為他生命中的一部分。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕從小將一朗視為偶像的2015年打擊王高登（Dee Gordon），在美國時間28日於西雅圖時報刊登全版廣告「謝謝你，一朗」。感人肺腑的長文，逼哭不少球迷。

「首先，我想要在這天謝謝你成為我的好朋友，成為我最喜歡的球員。」高登在文章寫道，「是你讓我想要從事棒球這項運動，從小我就很崇拜你，我們甚至在一款我還沒出生就有的電動遊戲中，以你的名字來命名球員。」

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高登寫道，2012年還效力道奇隊、去西雅圖作客時，他會在游擊防區觀察一朗每個動作，專心到不小心增加一朗的安打數，「我太專心看你打擊了，沒辦法認真去守備（道奇隊我錯了，但那是因為是一朗啊，你懂吧？）」

然而，還來不及向偶像請教打擊，一朗就被交易至東海岸的洋基，一度讓高登心碎，未料2015年兩人一同轉戰馬林魚，意外成為隊友，搭起友情的橋樑。

「我興奮到跳來跳去，告訴我最好的朋友，『YO!!!真的假的啦，我要跟一朗兄同隊了？不會吧！』」高登說，那年他很早就跑去春訓基地，希望能趕快看到一朗練球，「後來你來了，我緊張走向你，你對我很好，跟我說會盡可能幫助我，說真的，我非常感動。」

高登說，沒人知道在這五年期間，一朗對他的幫助有多大，「這段時間我有過好日子、壞日子，這些高低潮都不影響和你的友誼，你總是陪我度過難關，一直當我的後盾。」

文章最後寫道，在推特或Instagram發表這些都不足以表達敬意，高登想在全版廣告用力大聲說自己有多崇拜一朗，「沒有和你的友情、沒有你的指導，那就不會有個打擊王叫做Dee Gordon。」

「兄弟，我愛你！你已經成為我生命中的一部分，願你能享受退休日子，可以的話來找我練打吧，我會很想念和你一起練球的日子，也想念能依賴你的日子。你的好兄弟，Devaris」高燈寫道。

高登刊登全版廣告感謝偶像一朗。（取自西雅圖時報）

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