MLB》道奇瘋狂煙火秀破紀錄 柳賢振繳優質先發奪勝

〔體育中心／綜合報導〕打瘋啦！道奇今天開幕戰上演華麗的全壘打煙火秀，全場敲出8轟刷新大聯盟開幕戰紀錄，終場以12：5擊敗響尾蛇，韓籍左投柳賢振先發6局飆8K失1分，摘下本季首勝。

柳賢振繳出6局失1分的優質先發奪勝。（法新社）

道奇在新球季首戰就火力全開，首局先馳得點後就猛敲全壘打，佩德森（Joc Pederson）2局率先敲出2分砲，4局下赫南德茲（Enrique Hernandez）、巴恩斯（Austin Barnes）連2打席開轟，傷癒歸隊的席格（Corey Seager）也補上陽春彈，道奇前4局就灌進7分，也把塞揚獎強投「Z魔神」葛蘭基（Zack Greinke）打得滿臉都是包，僅先發3.2局挨4轟狂失7分退場。

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佩德森6局下再開轟，7局又轟炸對手，馬恩西（Max Muncy）陽春砲之後，貝林傑（Cody Bellinger）、赫南德茲連2打席開轟，佩德森和赫南德茲雙雙單場雙響砲，道奇終場就以12：5大勝。

道奇全場敲出8轟，除了追平隊史單場最轟紀錄以外，同時也打破了大聯盟開幕戰最多全壘打的紀錄。

此外，柳賢振因克蕭（Clayton Kershaw）受傷缺陣扛起開幕戰先發，他成為繼2002年朴贊浩後，首位榮膺開幕戰先發的大聯盟韓籍投手，他的表現也不辜負教練團的信賴，先發6局飆8K，被敲4支安打，因挨轟失掉唯一1分，拿下本季首場勝投。

佩德森繳出3安猛打賞，包括2轟4打點。（法新社）

葛蘭基變發球機。（法新社）

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