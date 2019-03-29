羽球》何冰嬌爆打球后前輩 印度公開賽快意晉8強

何冰嬌。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕超級500系列印度公開賽次輪，女單上演「中國內戰」前球后李雪芮交手何冰嬌，不過李雪芮最終以18：21、17：21直落二輸給後輩，這也是她繼去年中國香港公開賽後，第二度輸給何冰嬌。

世界排名21名李雪芮今天碰上目前世界第7的同胞何冰嬌，過去雙方交手3次，李雪芮取得2勝，不過上一次贏球已是2016年。

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李雪芮雖然反拍技術仍在，但腳步移位跟不上，首局還能緊咬比分，一度以將比數反超，不過最後被何冰嬌連拿5分功敗垂成，第二局又遭遇體力下滑，被何冰嬌率先取得賽末點，最後就以17：21再丟一局，直落二不敵何冰嬌。

28歲的李雪芮是2012年倫敦奧運女單金牌，歷經右膝前十字韌帶斷裂的傷勢，休養近2年，去年4月宣告復出後，李雪芮今年排名上升到第21名，不過卻似乎仍沒能找回昔日身手。

今年1月的印尼大師賽，李雪芮女單首輪1：2不敵印度一姐辛杜；2月西班牙大師賽，女單第二輪李雪芮又以16：21、17：21爆冷不敵新加坡小將楊佳敏，2月底德國公開賽、3月的全英公開賽也都在8強止步，皆以直落二分別敗給日本好手山口茜和奧原希望。

李雪芮。（資料照，美聯社）

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