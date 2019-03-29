札幌直擊》火腿開幕搶勝 北海道新聞：王柏融Key-man之一

《北海道新聞》的火腿開幕專刊。（記者徐正揚攝）

〔記者徐正揚／日本札幌報導〕日本火腿今天在札幌巨蛋舉行球季開幕戰，北海道主要報紙的體育版面都有篇幅不等的開幕特集，王柏融是必提的重要戰力補強，甚至被認為Key-man之一。

《北海道新聞》製作四大張共7頁的火腿開幕專刊，看好火腿能在洋聯拿到前兩名，有機會奪回相隔3年的總冠軍，王柏融是5位Key-man之一，有扛第4棒的能力，棒次主要是第5棒。

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《日刊體育》北海道版製作一大張共4頁的插頁開幕特集，認為火腿補進王柏融後讓打線戰力更充實，選手名鑑也有王柏融的簡歷；《體育報知》製作全頁的球員移籍圖，標示火腿從台灣補進王柏融。

《北海道新聞》在火腿開幕專刊提到王柏融。（記者徐正揚攝）

《北海道新聞》的火腿開幕專刊，認為王柏融是王柏融Key-man之一。（記者徐正揚攝）

《北海道新聞》的火腿開幕專刊，認為王柏融是王柏融Key-man之一。（記者徐正揚攝）

《日刊體育》北海道版的王柏融選手名鑑。（記者徐正揚攝）

《體育報知》球員移籍圖，標示火腿從台灣補進王柏融。（記者徐正揚攝）

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