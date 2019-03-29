MLB》塞揚強投頂尖對決 韋蘭德技壓史奈爾奪首勝

韋蘭德主投7局只失1分，優異的表現為太空人拿下勝利。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕美國職棒大聯盟開幕戰如火如荼地展開，光芒主場對上太空人，光芒派出去年美聯塞揚獎得主史奈爾（Blake Snell）主投，太空人推出去年美聯塞揚票選第2的王牌先發韋蘭德（Justin Verlander），太空人靠著韋蘭德7局失1分的精采表現，以及史普林格（George Springer）、布蘭特利（Michael Brantley）、2017年美聯MVP的「阿土伯」艾圖維（Jose Altuve）3人同場開轟，最終太空人以5：1擊敗光芒拿下本季開門紅。

1局下半，主隊先是靠著米德斯（Austin Meadows）首打席全壘打，幫助光芒先馳得點取得1：0領先。3局上半太空人的史普林格相中1顆失投的曲球，一棒敲出中外野427英呎的大號3分全壘打，將比分超前為3：1太空人領先。4局上布蘭特利擊出1支右外野的陽春彈拉開比分至4：1，接著5局上半太空人再靠著艾圖維的陽春砲錦上添花，改寫比分成5：1，之後兩隊皆未能得分，終場比分就是5：1，太空人拿下這開幕戰的勝利。

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太空人的韋蘭德主投7局用了102球，被擊出3支安打包含1支首打席陽春砲，僅失1分並送出9次三振拿下勝投，第1棒史普林格全場5支1，就是1支3分打點的全壘打，第2棒艾圖維全場4支2並貢獻1支陽春砲，第4棒的布蘭特利全場4支2包括1支陽春彈，第5棒的古利爾（Yuli Gurriel）也挹注4支2的表現。

光芒的先發史奈爾主投6局被敲6支安打包括3支全壘打，丟5分吞下敗投，畢克斯（Jalen Beeks）後援3局被敲4安無失分，並送出5K，光芒全場僅敲出4安，包含開路先鋒米德斯的首打席開轟，擔任第2棒的潘姆（Tommy Pham）本場4支2，第5棒的迪亞茲則是全場4支1的表現。

史普林格今日敲出超前比分的3分全壘打。（美聯社）

艾圖維本場敲出1發陽春砲。（法新社）

史奈爾今天被擊出3支全壘打失5分吞敗。（法新社）

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