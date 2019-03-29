MLB》哈波轉隊首秀繳白卷吞2K 現場球迷掌聲變噓聲

哈波轉隊首秀繳白卷。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕3月初剛簽下13年3.3億美元合約的明星外野手哈波（Bryce Harper），今天迎來加盟費城人的首場開幕戰，獲得現場44469名球迷的鼓掌歡迎，不過轉隊首秀3打數無安打，吞下2次三振，僅靠著故意四壞球保送上壘，轉隊首秀無表現也慘遭球迷狂噓。

費城人今天在主場迎戰勇士，哈波首局登場守備時受到球迷熱烈歡迎，他也脫帽向外野球迷致意，但他轉戰費城人的第一場例行賽3打數繳白卷，首局首打席擊出內野滾地球出局，4、5局兩局都吞下三振，場邊球迷的掌聲也頓時變成噓聲，7局下最後打席獲得故意四壞球保送上壘，形成無人出局滿壘，下一棒霍金斯（Rhys Hoskins）補上一發滿貫砲，全隊單場出現3轟，除了霍金斯外，新同學麥卡琴（Andrew McCutchen）首局首打席開轟，法蘭柯（Maikel Franco）6局下貢獻3分砲，費城人終場以10：4大勝勇士。

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費城人王牌諾拉（Aaron Nola）主投6局投出8K，只被敲出2安失1分，美中不足的是四壞球保送多達5次，但也順利收下本季首勝；勇士德黑蘭（Julio Teheran）先發5局失3分，承擔敗投，另有7次三振和2次保送。

霍金斯敲出滿貫砲。（今日美國）

費城人新王牌諾拉。（今日美國）

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