NBA》專打尼克！林書豪末節飆10分再現「林來瘋」

林書豪今末節獨拿10分，外線也開張。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕暴龍今作客出戰東部墊底的尼克，前三節沒有太多出手機會的林書豪，在第四節單節攻下10分，整場貢獻12分、5籃板、5助攻，幫助暴龍以117：92痛宰對手，延續上場打尼克拿下20分的好手感，也甩開4戰低迷得分再度突破雙位數。

前三節僅有2次出手機會的林書豪，只靠罰球拿下2分，不過末節獲得發揮、找回好手感，不到1分鐘就高效率先拿4分，雖後再度切入左手放進個人單節第6分，還漂亮助攻「新同學」米克斯（Jodie Meeks），比賽結束前43秒，三分線外線也順利空間，全場8投4中，三分球2投1中、外加4罰3中，繳出12分、5助攻、5籃板表現。

請繼續往下閱讀...

陣中一哥雷納德今雖輪休，不過暴龍火力也沒未受到影響，西亞卡姆（Pascal Siakam）轟下全場最高31分，D.格林（Danny Green）三分球8投4中拿下次高15分，范維利特（Fred VanVleet）12分、8助攻；替補的伊巴卡（Serge Ibaka）10分10籃板繳出「雙十」成績單，N.鮑威爾（Norman Powell）也有11分進帳。

而尼克隊則由替補中鋒M.羅賓森（Mitchell Robinson）表現最為亮眼，拿下全隊最高19分20籃板，僅差一分就能締造「雙二十」紀錄，替補後衛K.艾倫（Kadeem Allen）拿18分，不過先發5人僅穆迪耶（Emmanuel Mudiay）一人得分上雙，先發火力不陣，讓尼克此役打完後苦吞5連敗。

西亞卡姆轟下全場最高31分。（美聯社）

尼克替補中鋒M.羅賓森拿下19分20籃板，成尼克此役唯一亮點。（今日美國）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/