「跆拳道並非吃藥就會變強」 莊佳佳落淚喊冤

桃園市政府體育局長莊佳佳陷禁賽風波，自覺委屈，受訪過程一度情緒崩潰。（記者魏瑾筠攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕現任桃園市體育局長莊佳佳，並未出現在中華奧會公告的11人用藥名單中，但仍被世界跆拳道聯盟，依未定期向世界反運動禁藥組織（WADA）回報行蹤，而被禁賽2年，對此莊佳佳今出面強調，「絕對沒有使用禁藥，更沒有刻意逃避藥檢。」

莊佳佳受訪中情緒低落，難過落淚，「跆拳道並非吃藥就會比較強的運動。通常跆拳道選手扯到禁藥，多跟體重問題，使用利尿劑有關。而我完全沒有體重問題，所以不可能會服用禁藥。」

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莊佳佳在台北世大運後宣佈退役，因期間連續3度錯過飛行檢查，才會從2017年10月3日起，禁賽至今年10月2日，莊佳佳今解釋，「跆拳道協會並沒有給我任何消息，告訴我必須要登錄行蹤，才會莫名遭到禁賽，希望相關單位能更重視此事件，避免再有選手受害，冤枉被禁賽。」

目前莊佳佳擔任局長的職務暫時不受影響，莊佳佳表示，「去年12月接到消息後，已積極再處理，會繼續上訴。希望能證明自己的清白。」

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