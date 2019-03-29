MLB》馬查多首戰吞2K還敲雙殺打 教士主場完封巨人（影音）

馬查多轉隊首戰打擊全繳白卷，吞下2k還有出現1次雙殺打。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕明星內野手馬查多（Manny Machado）以10年3億美元的天價合約降臨教士，今天他在加盟教士首場開幕戰登場，排在先發第3棒鎮守三壘，不過轉隊首秀3打數無安打，吞下2次三振，6局下還擊出雙殺打，首秀沒能有所表現也繳出不及格的成績單。

教士今天在主場迎戰巨人，1局下上來打擊的馬查多馬上獲得教士熱烈喝采，還有許多興奮的主場球迷站起來拍手，但馬查多首打席就遭巨人先發「瘋邦」邦賈納（Madison Bumgarner）三振出局；3局下又是揮棒落空吞K；6局下在一壘有人、無人出局的情況下竟敲出雙殺打，好在7局上在隊友接球發生失誤時，馬查多當機立斷化解危機，不過這是他在此役中唯一的亮點。

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馬查多。（法新社）

這場比賽教士隊在第3局靠著邁爾斯（Wil Myers）的陽春砲先馳得點，6局下金斯勒（Ian Kinsler）先敲出深遠安打上壘，手感火燙的邁爾斯又敲安送回隊友，加上教士投手輪番上陣壓制巨人打線，最終就以2：0擊敗對手，在主場搶下本季首勝。

邁爾斯3下轟出陽春砲。（法新社）

教士在搶下馬查多後，顯然已經沒有預算能再補強，開幕戰先發竟派出「二年生」的左投洛爾（Eric Lauer），好在洛爾今天表現亮眼，先發6局被敲4K無失分，另有3次三振和1次保送，最後也順利收下勝投。

而巨人王牌邦賈納主投7局飆出9K，被敲出5安含一發陽春砲僅失2分，繳出優質表現，無奈遲遲等不到隊友的火力支援，最後苦吞本季首敗。

教士二年級生左投勞爾，6局好投無失分搶下開幕戰勝投。（美聯社）

巨人王牌邦賈納7局飆9k，卻遲遲等不到隊友火力支援，最後吞下敗投。（法新社）

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