莊佳佳未定期藥檢遭禁賽 跆協理事長吳兩平：交接時就已定案

桃園市政府體育局長莊佳佳今天上午出面受訪。（記者魏瑾筠攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕現任桃園市體育局長莊佳佳，日前因為未定期向世界反運動禁藥組織（WADA）回報行蹤，而被禁賽2年，對此莊佳佳今出面回應，絕非使用禁藥，而是沒收到協會通知，才會錯過藥檢。

對此，中華民國跆拳道協會理事長吳兩平今也召開記者會表示，三次藥檢時間分別是2017年5月17日、7月27日和9月15日。選手三次都沒有接受藥檢，才會被禁賽，而現任協會則是收到公文，才得知此事。

請繼續往下閱讀...

吳兩平表示，「我們上任後，此事就已經定案。之後協會一定會嚴加注意此事，也會舉辦講習，一定會捍衛選手的權利。」

前跆拳道協秘書長林明富則回應表示，去年六月份交接，前年的事情有點久遠，不確定哪一個環節出現問題，可能是國際組通知上出現紕漏，基本上協會都一定會告知選手。其餘的事情不便再做回應。

莊佳佳3月中正式就職桃園市政府體育局長。（資料照，記者謝武雄攝）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/