NBA》「高砲塔」路易斯訪台 打3對3想找詹皇、恩比德當隊友

能仁家商林彥廷（左1）、達欣溫立煌（右1）、佛光大學陳孟欣（右2）今一同出席路易斯（中）訪台記者會。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕NBA前熱火球星路易斯（Rashard Lewis）本週訪台，為「國泰 NBA 3x」站台，分享自己參與3對3賽事的經驗，他表示，若能挑選隊友，他會選擇詹姆斯與恩比德。

208公分的路易斯過去曾效力超音速、魔術、熱火等球隊，且精準的外線被稱為「長人射手」，生涯繳出14.9分、5.2籃板。

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路易斯昨清晨抵台，晚上造訪士林夜市、台北101，他表示，因為已經吃飽才去夜市，只玩了一些小遊戲，沒有吃太多東西，第一次來台灣的他，希望能多體驗台灣生活。

前NBA球星路易斯（中）本週訪台。（記者粘藐云攝）

這次為了「國泰 NBA 3x」站台，路易斯特別分享3對3與一般5對5賽事的差異，他說：「3對3強調個人單打技巧跟防守，且參與人數少，每次進攻、防守都得全力投入。」

若有機會自己挑選隊友，路易斯表示，自己會選湖人詹姆斯以及七六人恩比德，他也稱讚詹姆斯是有高籃球智商的球員，「他什麼位置都可以打，也非常難防守。」至於替補人選，他笑說：「我會挑柯瑞，但如果他來了，應該會換我打替補。」

前NBA球星路易斯（右）本週訪台，為國泰3X活動揭幕。（記者粘藐云攝）

前NBA球星路易斯本週訪台。（記者粘藐云攝）

前NBA球星路易斯本週訪台。（記者粘藐云攝）

前NBA球星路易斯本週訪台。（記者粘藐云攝）

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