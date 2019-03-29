中職》周末統一獅主場賽事 來聽「曹三封」說故事

統一獅名將周末回娘家話當年勇。（統一獅提供）

〔記者羅志朋／台南報導〕本週六、日台南主場賽事，統一獅推出第二波「榮耀30經典ＯＢ再現」活動，邀請鐵捕曾智偵、1999年創下連續三場完封的「曹大帥」曹竣崵、1997年勝投王吳俊良、2005年中繼王曾翊誠，再次回到台南棒球場與棒球迷見面。

其中，週六賽前安排曹竣崵、吳俊良舉辦「榮耀30感謝有你 統一獅ＯＢ選手見面會」，週日配合賽事14：05開打，當日賽後在台南棒球場場內邀請曾智偵及曾翊誠舉辦「榮耀30感謝有你 統一獅ＯＢ選手見面會」。

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連續兩天週六、週末假期賽事，統一獅榮耀30 經典ＯＢ再現，也持續每場準備「職棒30週年榮耀旗幟」各1000支，持當日賽事ibon票，現場排隊即可兌換，每人每次排隊至多持四張門票兌換四支。

▍統一獅榮耀30 經典ＯＢ再現活動 ▍

3.30（六）台南棒球場 大門口舞台

14：20 統一獅ＯＢ選手 吳俊良 TALK秀 聊棒球

14：40~14：50 統一獅ＯＢ選手吳俊良簽名會

參加辦法：持統一獅商品即可簽名，限時10分鐘

15：20 統一獅ＯＢ選手 曹竣崵 TALK秀 聊棒球

15：40~15：50 統一獅ＯＢ選手曹竣崵簽名會

參加辦法：持統一獅商品即可簽名，限時10分鐘

3.31（日）台南棒球場 賽後場內活動

賽後開始約20分鐘

統一獅ＯＢ選手 曾智偵、曾翊誠 TALK秀 聊棒球

主持人：曾文誠

統一獅ＯＢ選手 曾智偵、曾翊誠簽名會

參加辦法：當日比賽三局下結束前，至統一獅萊恩酷商品部消費滿千，可獲得摸彩券一張，滿兩千可獲得兩張，以此類推。當天五局公布幸運60位中獎球迷，可賽後至場內近距離參加曾智偵、曾翊誠 TALK秀 及簽名會活動。

▍統一獅30週年紀念旗幟兌換 ▍

兌換資格：購買ibon預售票者，現場排隊即可兌換，每人每次至多持四張門票兌換四個，限量1000份，換完為止

兌換時間：

3.30（六）14：00起

3.31（日）11：30起

兌換地點：台南棒球場大門口

【 統一獅三月份台南主場賽事 】

3.28（四） 18：35 悍將ＶＳ獅

3.29（五） 18：35 桃猿ＶＳ獅

3.30（六） 17：05 桃猿ＶＳ獅 統一獅ＯＢ選手見面會（賽前場外） 曹竣崵、吳俊良

3.31（日） 14：05 桃猿ＶＳ獅 統一獅ＯＢ選手見面會（賽後場內） 曾智偵、曾翊誠

週六、週日統一獅主場賽事至ibon售票系統購買預售票，享受折扣50元，千萬別

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