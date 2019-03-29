羽球》球后頭號剋星！ 依瑟儂點出擊敗小戴關鍵

依瑟儂生涯對戰小戴取得13勝10敗的優勢。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕泰國一姐依瑟儂目前正在參加500系列的印度公開賽，力拚今年第二冠和賽史第三座冠軍。依瑟儂對戰戴資穎勝多敗少，譽有「球后殺手」的美名，對此依瑟儂也提到能擊敗小戴的關鍵。

依瑟儂今年在馬國大師賽完成2連霸，並奪下新球季首冠，當時在8強以21：13、21：15力克戴資穎，贏得新球季的第一冠，生涯對戰小戴取得13勝10敗的優勢，近期交手正處於2連勝。

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「常常會有很多人問我，為什麼對戰球后總是都能佔上風，」依瑟儂近日接受印度媒體專訪時表示，「因為我們打球的風格很像，我不怕她的假動作，所以才能讓她陷入苦戰，我們互相都了解彼此。」

此外，2020年東京奧運積分，將從明年的4月29日起計算，至2020年的4月26日為止，依瑟儂認為今年對每個人來說都很重要，自己只希望不要受傷，能贏得分站冠軍固然重要，但不想給自己太大的壓力。

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