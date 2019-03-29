馬拉松》中國又有驚人之舉！跑者這樣參賽震撼國際（影音）

編號D2113的孟姓選手騎腳踏車參加全馬。（取自騰訊體育）

〔體育中心／綜合報導〕經常傳出離奇事件的中國馬拉松，日前又有驚人之舉，26日在徐州舉辦的國際馬拉松，竟有選手騎腳踏車參賽，最終雖然完成全馬，成績不僅被取消，還被徐州馬拉松終身禁賽。

根據《騰訊體育》報導，編號D2113的孟姓選手報名參加全馬，沒想到她竟然騎著腳踏車來參賽，大會雖然勸阻並制止，孟女卻不理會。事件傳到網路上，有網友查到孟女最終以5小時38分36秒完賽。

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然而，徐州國際馬拉松發布聲明表示，為了保證賽事的公平公正，取消孟女的比賽成績，並給予終身禁賽的處罰，此事也引起國際熱議，有日本網友說，「不愧是中國…超乎想像的事情都能夠這麼自然發生，下次會是什麼？」

中國馬拉松近年來急速成長，從2011年僅有22件賽事，去年迅速飆升至1100件賽事。然而，去年11月深圳馬拉松就傳出有抄近路、偽造號碼布，還有找槍手代跑等作弊事件，跑者素質有待加強。

深圳馬拉松作弊事件影片：

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