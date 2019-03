NBA》「阿根廷刺客」球衣退休夜 馬刺逆轉騎士當祭品（影音）

馬刺今為老將吉諾比利舉辦球衣退休儀式。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕「阿根廷刺客」吉諾比利(Manu Ginobili)生涯16個球季都效力於馬刺隊,日前宣布退休,馬刺今在主場面對騎士賽後,舉辦吉諾比利「20號」球衣的退休儀式,而馬刺不僅在賽前播放了致敬影片,還安排歌手演唱阿根廷國歌,更貼心為球迷準備了紙巾,展現對吉諾比利的最高敬意。

Whether he was competing or having a conversation, Manu Ginobili's personality was one of a kind.#GraciasManu pic.twitter.com/7h5p8MAhea