NBA》「阿根廷刺客」球衣退休夜 馬刺逆轉騎士當祭品（影音）

馬刺今為老將吉諾比利舉辦球衣退休儀式。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕「阿根廷刺客」吉諾比利（Manu Ginobili）生涯16個球季都效力於馬刺隊，日前宣布退休，馬刺今在主場面對騎士賽後，舉辦吉諾比利「20號」球衣的退休儀式，而馬刺不僅在賽前播放了致敬影片，還安排歌手演唱阿根廷國歌，更貼心為球迷準備了紙巾，展現對吉諾比利的最高敬意。

Whether he was competing or having a conversation, Manu Ginobili's personality was one of a kind.#GraciasManu pic.twitter.com/7h5p8MAhea — San Antonio Spurs （@spurs） March 28, 2019

吉諾比利從2002-03球季開啟馬刺的第一個球季，他在1999年第二輪第57順位被馬刺選中，生涯一共入選2次全明星，4座總冠軍，以及07-08球季的最佳第六人。

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而他生涯出賽1057場，只有349場先發出賽，是著名的第六人，生涯平均能夠拿下13.3分、3.5籃板3.8助攻以及1.3抄截，繳出輝煌的成績，讓他成為史上最出色的後衛之一，也征服聖安東尼奧球迷的心，也是南美洲首位球衣被退休的球員。

馬刺老將吉諾比利正式告別打拚16年的NBA。（資料照，法新社）

今在儀式開始前，整個AT&T中心球迷就忍不住為吉諾比利歡呼喝采、齊聲高喊：「Manu」，為這位曾帶給他們無限美好回憶的球員，獻上最真摯的祝福。

而馬刺教頭帕波維奇（Gregg PopovichGinobili）致詞時感興大讚吉諾比利是真正無私的球員，總是把隊友的成功看得跟個人的一樣重要。

「他關心他人，在場上充滿鬥志，但回到板凳席，他就會不斷跟隊友溝通，幫助大家，他會給人一種感覺，那就是他永遠都不會放棄，他永遠都在，永遠都願意為球隊做出貢獻。」帕波維奇說道，身為吉諾比利的恩師，帕波維奇也直言，沒有吉諾比利，就沒有馬刺那4座冠軍。

"Without Manu there were no Championships." - Coach Pop#GraciasManu pic.twitter.com/U43sYDaOf6 — San Antonio Spurs （@spurs） March 29, 2019

帕波維奇的致詞，讓台下的吉諾比利熱淚盈眶，等到波總致詞完後後，他也站起來深情擁抱恩師，並親吻了波總臉頰。而吉諾比利致詞時深情感謝恩師、隊友漢家人，場面溫馨動人。

吉諾比利深情擁抱馬刺恩師帕波維奇。（今日美國）

而在對聖安東尼奧和吉諾比利來說都相當重要的夜晚，上半場打完還有9分落後的馬刺，下半場大爆發轟下72分，在德羅森（DeMar DeRozan）25分8助攻、佛比斯（Bryn Forbes）19分6籃板領軍下，在主場上演逆轉秀，最終以116：110擊敗騎士，送給對手6連敗，也為這名註定要名留青史球星的球衣退休夜劃下完美休止符。

馬刺今演出逆轉秀擊退騎士，為吉諾比利拿下勝利。（法新社）

今日馬刺將於對上騎士的比賽中，在主場舉辦吉諾比利球衣的退休儀式。（法新社）

吉諾比利20號球衣高懸AT&T中心，正式退役。（）

馬刺球團貼心為這感傷的夜晚準備紙巾。（圖片取自馬刺推特）

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