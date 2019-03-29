NBA》卓吉奇大三元演出 熱火勝獨行俠重回東部老八

熱火的卓吉奇本場攻下23分12籃板11助攻，大三元的表現幫助熱火拿下勝利。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕正在為季後賽資格拚搏的熱火於主場迎戰獨行俠，熱火靠著斯洛維尼亞明星控衛卓吉奇（Goran Dragic）大三元的表現，比下獨行俠同鄉小老弟東契奇（Luka Doncic）的19分表現，終場熱火以105：99擊敗獨行俠，戰績來到37勝38敗，擠下今日輸球的魔術，重回東部老八位置。

獨行俠首節29：26暫時領先，次節結束更是59：49取得10分領先。獨行俠未能將領先優勢持續到最後，末節熱火以一個30：17的比數，成功逆轉獨行俠拿下重要的一場勝利，這一勝讓熱火目前戰績為37勝38敗，稍優於魔術的37勝39敗半場勝差，並擠上東部第8。

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這場比賽將是魏德與諾威斯基最後一次對決，兩人生涯對戰由魏德佔上風，拿下18勝17敗，這包括兩隊在季後賽的對戰記錄。

熱火的卓吉奇攻下本場最高的23分外加12籃板11助攻，完成大三元的表現，衛特斯（Dion Waiters）貢獻17分，艾德巴約（Bam Adebayo）則挹注11分，另外狂抓16籃板，老將魏德（Dwyane Wade）板凳出發拿下11分。

獨行俠表現就屬超級新人東契奇表現最佳，19分8籃板7助攻，J.傑克森（Justin Jackson）攻下14分，包含3投中2的3分球，「德國坦克」諾威斯基（Dirk Nowitzki）貢獻13分包含3顆3分球。

熱火依舊在東部老八的位置掙扎，這場勝利至關重要，由於昨日輸給競爭對手魔術，東部排名一度被掉到第9，所幸今天熱火贏球而魔術輸球，因此排名回歸東部第8，這場勝利是熱火近7場比賽的第5勝。這場失利之後，獨行俠吞下2連敗，且是近6場比賽所吞的第5敗，狀況相當差。

這場比賽魏德將是最後一次對決諾威斯基，兩大傳奇球星的最後一戰。（美聯社）

東契奇（圖右）攻下全隊最高的19分，但還是無法阻止球隊被逆轉的命運。（美聯社）

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