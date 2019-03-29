亞洲空氣槍射擊錦標賽》開心「回家」比賽 余艾玟放眼奧運門票

余艾玟（左）與射擊協會理事長陳士魁。（記者卓佳萍攝）

〔記者卓佳萍／林口報導〕23歲台灣射擊女將余艾玟今天在亞洲空氣槍射擊錦標賽女子10公尺空氣手槍決賽，最終以第五名作收，無緣獎牌，她難掩失望，不過快速調整心態，瞄準下個月世界盃巡迴賽北京站，希望為國再射下一張奧運門票。

擁有兩屆奧運經驗的余艾玟，今天以地主身分出賽，她表示，其實沒有壓力，反而心情是很開心的，可以「在家」比賽，只是今天成績不是太理想，她坦言，確實有點小失望，決賽時第二組5發，節奏掌握不佳，她希望趕快調適過來，下一場比賽是全國大專運動會。

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余艾玟（右）以第五名作收。（記者卓佳萍攝）

「證件妹」吳佳穎先前已射下一張奧運門票，女子空氣手槍仍有一席額度，余艾玟表示，最大目標當然是東京奧運，前提是現在也要有穩定的成績，才能在大比賽像世界盃有好的表現。

另外，台將杜禕依姿今天決賽以第八名作收，吳佳穎今天稍早預賽排在第九，無緣決賽門票。

台灣女將杜禕依姿（中）以第八名作收。（記者卓佳萍攝）

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