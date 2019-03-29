亞洲空氣槍射擊錦標賽》台灣美食助攻 香港成灝澂首奪獎牌

香港成灝澂（左）與余艾玟。（記者卓佳萍攝）

〔記者卓佳萍／林口報導〕香港女將成灝澂今天在亞洲空氣槍射擊錦標賽女子10公尺空氣手槍決賽，射下一面銀牌，也是個人亞錦賽首面獎牌，她賽後開心地與台灣女將余艾玟合照，余艾玟開玩笑說：「可能是灝澂吃了台灣美食，狀態很好。」

開朗的余艾玟喜歡結交朋友，不只香港選手，她也能跟南韓選手聊上幾句，對方甚至也學了中文，余艾玟則透露，因為去年曾到南韓移訓，認識了幾位選手、教練。

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余艾玟表示，身為地主，她帶了外國朋友去品嘗台灣味美食火鍋，非比賽日時，也帶他們認識台灣，到處走走。

去年曾來台參加東南亞射擊錦標賽的成灝澂，今天決賽最後兩發與印度女將爭奪金牌，以些微落差，屈居銀牌，她表示，今天狀態是蠻好的，不過最後跟印度選手競爭時，心情有點緊張，造成失誤。

接下來成灝澂也將參加世界盃北京站，她表示，目標當然是幫香港爭取奧運門票，分數上若再小幅進步，相信很有機會。

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