NBA》路易斯訪台傳授經驗 「能仁飛人」林彥廷直呼收穫豐富

能仁家商林彥廷（左1）、達欣溫立煌（右1）、佛光大學陳孟欣（右2）今一同出席路易斯（中）訪台記者會。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕NBA明星前鋒路易斯（Rashard Lewis）本週訪台為國泰NBA3x站台，並與台灣球員們分享過去打3對3的經驗，HBL冠軍戰MVP林彥廷表示，特別和他聊了一下，收穫不少。

路易斯退役後，在2017年時加入由饒舌歌手Ice Cube發起的3x3聯盟BIG 3，有豐富的3對3場上經驗，他表示，3對3賽事不像5對5有強弱邊之分，不管是進攻或防守都要全力投入，沒得休息。

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今年率領能仁家商奪冠、摘下MVP的林彥廷，過去也曾代表台灣亞室運3x3賽事，他說當時對手都是成人，技巧上雖落差不大，但力量上確實有些差異，也讓他決心在回台灣後，持續加強。

今年國泰NBA 3x特別增設高中組，林彥廷也躍躍欲試，「雖然會有受傷的風險，但這對球員來說是很棒的經驗，需要很強的單打能力，不管進攻或防守都會有相當程度的收穫。」至於今天與路易斯相見歡，林彥廷表示，過去沒看過他打球，但有利用時間與他小聊一下，獲益良多。

2019年國泰NBA 3x已開放網路報名至4月26日截止，分為「一般組」、「挑戰組」，並新增「高中組」，「高中組」將邀請HBL甲級高三球員參賽。今年同樣維持六區預賽，各區預賽優勝隊伍將可進入7月份的總決賽。

「一般組」男、女冠軍隊伍將獲得前往美國參加NBA圓夢之旅，「挑戰組」男、女冠軍將獲邀前往10月的NBA上海賽，至於「高中組」男、女冠軍則可參加在中國舉行的NBA精英訓練。

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