羽球》 孫完虎動刀至少得休半年 拚奧運績分剩明年4個月

孫完虎手術順利，不過最快卻要年底才能復出。（圖片取自孫完虎IG）

〔體育中心／綜合報導〕世界排名第6的南韓羽球男單一哥孫完虎，日前在韓國全國錦標賽，左腳受傷還被擔架抬下場。而韓媒《Badminton Times》報導，孫完虎左腳跟腱（阿基里斯腱）斷裂，手術順利完成，但至少要休養6個月，恐怕趕不上奧運積分期。

今年31歲的孫完虎，過去最高排名曾拿過世界第一，目前則是排在第六，是南韓男單一哥，今年1月才馬來西亞大師賽上，戰勝諶龍奪冠，不料日前在韓國參賽，交手前輩李炫一時卻意外受傷。

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而孫完虎日前在社群媒體上傳自己手術後的照片，並寫下：「這次手術很成功，感謝關心鼓勵我的人，我會好好復健，以更強壯的身體回到賽場，帶給大家精彩的比賽。」

不過《Badminton Times》在報導中指出，孫完虎最快可能要今年年底才有機會重返球場，那時候世羽聯（BWF）巡迴賽的賽程也都已經接近尾聲，本季形同報銷的孫完虎，就算年底順利復出，可能也沒辦法累積太多績分。

而2020年東京奧運參賽門票的奧運積分，將從4月29日起，計算至明年4月26日，孫完虎恐怕只剩明年4個月的時間來累積奧運參賽積分，參加2020年東京奧運也出現變數。



孫完虎1月才開心在大馬大師賽封王，日前卻突然傳出受傷噩耗。（資料照，法新社）

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