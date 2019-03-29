MLB》塞爾開幕戰崩盤 衛冕軍紅襪狂掉12分創史上最慘

塞爾今只投3局就失7分吞敗。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍紅襪今天在開幕戰客場對上水手，紅襪王牌塞爾（Chris Sale）僅投3局挨了3轟狂失7分，球隊最後以4：12慘敗。根據ESPN指出，紅襪本季首戰就遭對手攻得12分，這是歷年來衛冕軍在開幕戰失掉最多分的一場比賽。

紅襪前兩局各得1分，2局下水手貝克漢（Tim Beckham）敲陽春砲，接著2出局攻占滿壘，桑塔納（Domingo Santana）敲帶有2分打點二壘安打，幫助水手逆轉。3局下，英卡納西恩（Edwin Encarnacion）揮陽春彈，貝克漢再敲兩分砲，弗雷塔斯（David Freitas）揮高飛犧牲打再添1分。這讓塞爾投完3局就退場。

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塞爾今只投3局就失7分吞敗。（美聯社）

水手攻勢猛烈，第5局希利（Ryon Healy）也揮出陽春砲，第6局水手再得2分，第7局桑塔納又轟兩分砲，終場就以4：12輸球。紅襪開幕戰就狂掉12分，創下衛冕軍在開幕戰的最多失分紀錄。

剛簽下5年1.45億美元延長合約的塞爾，今投3局投球被敲7安，包含3轟，失掉7分，防禦率高達21，吞下本季首敗；水手先發岡薩雷茲（Marco Gonzales）則是投5.1局失4分3分自責，獲得本季第2勝。

大聯盟官網報導，塞爾對於自己的表現相當不滿，「爛透了！」他表示，「第二局我們還以2：0領先。我真的讓球隊洩氣了，3分，變成1分差比賽。任何事情都有可能發生，之後我再次上場投球，把這徹底弄得一團糟（第三局）。這不是我該做的。」

水手貝克漢，至今3戰敲了3轟，打進5分打點，打擊率高達0.583。（今日美國）

水手隊則是自大聯盟日本海外戰以來，已經獲得3連勝。球隊季前以175萬美元簽下的貝克漢，至今3戰敲了3轟，打進5分打點，打擊率高達0.583，狀況火燙。

桑塔納敲兩分砲。（今日美國）

水手英卡納西恩開轟。（今日美國）

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