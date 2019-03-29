日職Live》陽岱鋼首打席強勁滾地出局 巨人0：0廣島

第二局

二上，岡本和真遭到三振出局，陽岱鋼三壘強勁滾地出局，龜井善行滿球數選到保送，田中俊太游擊飛球出局。

二下，鈴木誠也中外野飛球出局，松山竜平內野飛球出局，野間峻祥擊出內野安打，靠著田中俊太傳球失誤上二壘，會澤翼界外飛球被捕手小林誠司接殺出局，三出局。

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菅野智之首局投出三上三下。（圖片取自巨人推特）

第一局

一上，吉川尚輝擊出中間方向內野安打展現快腿功力，菊池涼介雖然擋下卻還是來不及讓吉川出局，坂本勇人遭到三振，丸佳浩面對老東家首打席出棒過半遭到三振，現場響起如雷掌聲，岡本和真打擊時，吉川尚輝盜壘遭到阻殺出局，三出局。

吉川尚輝擊出巨人本季第一支安打。（圖片取自巨人推特）

一下，田中広輔遭到三振，菊池涼介擊出游擊滾地出局，西川龍馬打第一球中外野飛球出局，三上三下。

巨人先發打線

1（二） 吉川尚輝

2（遊） 坂本勇人

3（中） 丸佳浩

4（一） 岡本和真

5（右） 陽岱鋼

6（左） 亀井善行

7（三） 田中俊太

8（捕） 小林誠司

9（投） 菅野智之

廣島先發打線

1（遊） 田中広輔

2（二） 菊池涼介

3（左） 西川龍馬

4（右） 鈴木誠也

5（一） 松山竜平

6（中） 野間峻祥

7（捕） 會澤翼

8（三） 安部友裕

9（投） 大瀬良 大地

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