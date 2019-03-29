射擊》「蘇意芬」好嘔 台灣女團亞錦賽獲銀

台灣女子10公尺空氣手槍收下團體賽銀牌，僅輸南韓1隊分。（記者卓佳萍攝）

〔記者卓佳萍／林口報導〕地主台灣隊今天在亞洲空氣槍射擊錦標賽女子10公尺空氣手槍團體賽，以總分1706，僅差南韓隊1分，屈居銀牌，不過也是本屆目前為止，台灣隊最佳獎牌成色。

團體賽分數是由預賽成績所加總，台灣三名女將吳佳穎、余艾玟以及杜禕依姿，各射出564分、573分、569分，加總1706分鍍銀，南韓隊則是以1707分，抱回金牌，銅牌是印度隊的1702分。

請繼續往下閱讀...

女子10公尺空氣手槍團體賽，南韓隊摘金。（記者卓佳萍攝）

「證件妹」吳佳穎預賽排在第九，遭到淘汰無緣決賽，她表示，近期正在調整新的打法，改變出手節奏，嘗試加快速度，也因為先前有調整過姿勢，這次比賽調配過程中，難免有失誤。

個人賽無緣挑戰獎牌，吳佳穎表示，其實沒有在天天過年，每場比賽也都有其價值，她目前就是好好調整出手。

團體賽以1分之差，不敵南韓，吳佳穎表示，真的是有點可惜，不過畢竟是團體賽，也只能把自己的部分做好。另外，台灣隊今日進帳兩面獎牌，10公尺空氣男子團體賽獲得銅牌。

男子10公尺空氣手槍團體賽，台灣隊獲銅。（記者卓佳萍攝）



還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/