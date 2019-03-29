MLB》洋基新成員太狂！「威浮滑球」初登場狂飆3K（影音）

〔體育中心／綜合報導〕洋基隊在休賽季以3年2700萬美元簽下的奧塔維諾（Adam Ottavino）今天在首戰就登板，一出場他就用招牌的「威浮滑球」，走後門送出三振，本場比賽一共投1.1局飆出3次三振，沒有任何保送以及安打，表現相當威猛。

奧塔維諾今天在第六局接替繳出好投的田中將大投球，他先是用滑球三振掉魯伊斯（Rio Ruiz）化解失分危機，結束該半局。第七局續投，他讓Joey Rickard出局後，連續用兩記精彩的二縫線速球三振掉砲手戴維斯（Chris Davis）以及蘇克利（Jesus Sucre）。

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洋基記者Lindsey Adler賽後在臉書上幽默地表示，奧塔維諾今天渡過了艱難的一天，因為他投1.1局只送出3次三振，而不是把所有打者全部都三振。Adler也透露今天這場比賽，奧塔維諾一共有12位家人到場觀看他投球。

本場比賽洋基隊靠著田中5.2局的好投以及牛棚接力封鎖，還有兩名開季原本在爭奪一壘正選名單的伯德（Greg Bird）、維特（Luke Voit）開轟，終場以7：2擊敗金鶯，順利拿下開門紅。

洋基新同學奧塔維諾今天主投1.1局送出3K。（今日美國）

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