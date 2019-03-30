王柏融力拚日職首安 今日賽事預告與轉播

旅日台灣強打王柏融。（資料照，特派記者林正堃攝）

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MLB例行賽持續進行，早上7點由光芒挑戰太空人，光芒先發投手莫頓（Charlie Morton）此役首度碰上老東家會有怎樣的表現呢？另外10點還有水手迎戰紅襪的比賽，水手日籍強投菊池雄星將迎來MLB初登板，精采比賽，球迷們記得準時收看轉播！

日職方面，日本火腿與歐力士的第二戰將在下午1點30分開打，旅日強打王柏融昨天4打數無安打，還吞下1次三振，今天能否敲出例行賽首安呢？球迷們一起打開電視幫大王加油。

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中職今兩地開打，洲際球場由中信兄弟迎戰富邦悍將，象隊派出艾迪頓先發，悍將則由索沙主投。艾迪頓前一場繳出優質先發，此役要尋求拿下本季第2勝。台南球場則由Lamigo桃猿挑戰統一獅，獅隊推出潘威倫先發，對上猿隊的尼克斯。邁入生涯第17季的「嘟嘟」，球迷可要珍惜他在場上投球的時光了。

MLB例行賽

07:00 太空人@光芒 FOX體育、FOX體育3台、民視

10:00 紅襪@水手 FOX體育2台

NPB例行賽

13:30 歐力士@日本火腿 FOX體育2台

CPBL例行賽

17：05 富邦悍將@中信兄弟

地點：洲際棒球場

轉播：緯來體育、愛爾達體育2台

17：05 Lamigo桃猿@統一獅

地點：台南棒球場

轉播：ELEVEN SPORTS1、愛爾達體育1台

NBA例行賽

08:00 金塊@雷霆 ELEVEN SPORTS1



08:00 勇士@灰狼 緯來體育、愛爾達體育1台



10:30 黃蜂@湖人 ELEVEN SPORTS1、愛爾達體育1台

SBL例行賽

19:00 台銀@璞園 WinTV綜合台

BWF印度公開賽

15:30 四強戰 愛爾達體育3台

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