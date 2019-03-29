LPGA》「平靜面對比賽」台灣一姐徐薇淩起亞菁英賽暫並列41

台灣選手徐薇淩在LPGA起亞菁英賽，以71桿暫時並列第41。（資料照，記者黃志源攝）

〔記者粘藐云／綜合報導〕總獎金180萬美元（約5546萬台幣）的LPGA起亞菁英賽，今進行第1回合，台灣一姐徐薇淩打出低於標準桿1桿的71桿，暫時並列第41，落後領先的南韓崔琦拉6桿。

徐薇淩今年先在澳洲公開賽拿下第3名，但後來轉戰泰國、新加坡及美國首場賽事創建者盃，表現平平，排名都在40名之後。

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去年徐薇淩在起亞菁英賽拿下並列第7名，她表示，雖然上週在創建者盃表現不理想，但不影響她這週的備戰，也希望推桿和鐵桿能表現在水準之上，朝前10名邁進。她提到，今年在心態上成長不少，不論前面比賽好壞，都能以平靜的心面對，「因為過去了就都是歷史，好好專注在當下。」

今天徐薇淩在起亞菁英賽抓下3博蒂，吞下2柏忌，以71作收，排名並列第41。

其他台將，錢珮芸打出平標準桿72桿，暫時並列第51，「微笑球后」曾雅妮則打出高於標準桿5桿，暫時並列第128。

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