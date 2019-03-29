札幌直擊》福住站有鬥士號列車 用快照機能跟王柏融合照

〔記者徐正揚／台北報導〕前往札幌巨蛋看球，搭乘地鐵是最方便的交通方式，如果事前查好時間，可以搭乘火腿塗裝的「鬥士號」，在福住站還設有快照機，讓球迷可以與王柏融合照。

在札幌車站搭乘地鐵東豐線，前往福住站約13分鐘，從3號出口出站後，步行到札幌巨蛋約10分鐘，福住站內有明顯的「往札幌巨蛋」標示，比賽日在這站下車的人約90％都是去看球。

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札幌市營地鐵與火腿球團合作，提供一組4節的主題列車「鬥士號」，車身的塗裝是許多火腿球星的照片，監督栗山英樹在車頭，王柏融在第2節前端，比賽日平均1小時1班。

福住站出口處設置一台快照機，有繁體中文等數種語言可以選擇，投幣後先選擇球員所在的分組，進入分組後再點選要合照的球員，按照機器的指示操作，就能獲得與球員合照一張。

鬥士號電車吸引球迷目光。（特派記者陳志曲攝）

鬥士號電車吸引球迷目光。（特派記者陳志曲攝）

福住站火腿隊相關擺設。（特派記者陳志曲攝）

福住站火腿隊球員快照機。（特派記者陳志曲攝）

福住站火腿隊球員快照機。（特派記者陳志曲攝）

福住站火腿隊球員快照機。（特派記者陳志曲攝）

北海道日本火腿鬥士隊王柏融應援毛巾銷售一空。（特派記者陳志曲攝）



北海道日本火腿鬥士隊王柏融相關商品。（特派記者陳志曲攝）

札幌巨蛋。（特派記者陳志曲攝）

福住站火腿隊相關擺設。（特派記者陳志曲攝）

北海道日本火腿鬥士隊開幕戰在札幌巨蛋舉行，場內掛上許多王柏融的海報。（特派記者陳志曲攝）

北海道日本火腿鬥士隊開幕戰在札幌巨蛋舉行，場內掛上許多王柏融的海報。（記者陳志曲攝）

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