日職》千賀滉大連飆兩顆161火球 刷新自身最速紀錄

千賀滉大。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕軟銀王牌投手千賀滉大今天連續兩次狂飆161公里的火球，刷新自己最快的球速紀錄。他此戰面對西武獅投6局送出6次三振無失分，但軟銀牛棚放火，西武靠山川穂高敲滿貫砲追平，讓千賀滉大勝投沒了。

千賀滉大今年在熱身賽曾投出159公里的速球，當時刷新自己的紀錄。而今天的開幕戰，千賀滉大前兩球就飆161公里的火球，再度刷新自身最速紀錄。

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《日刊體育》報導，日本球界最快的球速是大谷翔平的165公里火球，接著是前養樂多投手佐藤由規在2010年所投出的161公里。

千賀滉大前5局只被敲2安，第6局讓西武1出局攻占滿壘，千賀滉大先讓山川穂高敲飛球出局，再三振森友哉，化解失分危機。總計他6局用了109球，被敲3安，送出6次三振、3次保送，沒有失分。

不過，軟銀牛棚放火，8局上西武攻占滿壘，山川穂高從軟銀投手加治屋蓮手中敲出滿貫砲，一棒追平比數。雙方戰至延長賽，軟銀在11局下靠洋砲戴斯潘（Alfredo Despaigne）的再見安打，終場以5：4氣走西武。

（影片來源：太平洋聯盟TV）

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