中職Live》廖建富高飛犧牲打建功 猿1:0獅

|球隊
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|R
|H
|E
|桃猿
|0
|1
|1
|2
|0
|統一
|0
|0
|0
|0
第二局
林泓育內野滾地出局，郭嚴文一二壘肩滾地安打上壘，朱育賢遭保送，一二壘有人，林智平安打上壘，一人出局滿壘，廖建富高飛犧牲打，郭嚴文回來得分，林智平離壘過遠遭牽制出局，桃猿提出挑戰，維持原判，三人出局。
第一局
一局上半，桃猿進攻，陳晨威遭三振，藍寅倫遭三振，陳俊秀遭三壘手刺殺，三出局。
一局下半，陳傑憲飛球出局，楊家維三壘滾地出局，潘武雄三振出局，一局結束。
先發打序
|桃猿
|
棒次
|統一獅
|陳晨威 CF
|
1
|陳傑憲 2B
|藍寅倫 RF
|
2
|楊家維 SS
|陳俊秀 1B
|
3
|潘武雄 DH
|林泓育 C
|
4
|蘇智傑 LF
|郭嚴文 2B
|
5
|郭阜林 3B
|朱育賢 LF
|
6
|陳鏞基 1B
|林智平 3B
|
7
|鄭鎧文 RF
|廖健富 DH
|
8
|林祐樂 C
|郭永維 SS
|
9
|羅國龍 CF
|李茲
|
先發
|施子謙
還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：
iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore
Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay