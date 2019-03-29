中職Live》廖建富高飛犧牲打建功 猿1:0獅

2019/03/29 19:10
球隊 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
桃猿 0 1 1 2 0
統一 0 0 0 0

第二局

林泓育內野滾地出局，郭嚴文一二壘肩滾地安打上壘，朱育賢遭保送，一二壘有人，林智平安打上壘，一人出局滿壘，廖建富高飛犧牲打，郭嚴文回來得分，林智平離壘過遠遭牽制出局，桃猿提出挑戰，維持原判，三人出局。

第一局

一局上半，桃猿進攻，陳晨威遭三振，藍寅倫遭三振，陳俊秀遭三壘手刺殺，三出局。

一局下半，陳傑憲飛球出局，楊家維三壘滾地出局，潘武雄三振出局，一局結束。

先發打序

桃猿

棒次

 統一獅
陳晨威 CF

1

 陳傑憲 2B
藍寅倫 RF

2

 楊家維 SS
陳俊秀 1B

3

 潘武雄 DH
林泓育 C

4

 蘇智傑 LF
郭嚴文 2B

5

 郭阜林 3B
朱育賢 LF

6

 陳鏞基 1B
林智平 3B

7

 鄭鎧文 RF
廖健富 DH

8

 林祐樂 C
郭永維 SS

9

 羅國龍 CF
李茲

先發

 施子謙

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