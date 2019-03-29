中職Live》廖建富高飛犧牲打建功 猿1:0獅

球隊 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 桃猿 0 1 1 2 0 統一 0 0 0 0

第二局

林泓育內野滾地出局，郭嚴文一二壘肩滾地安打上壘，朱育賢遭保送，一二壘有人，林智平安打上壘，一人出局滿壘，廖建富高飛犧牲打，郭嚴文回來得分，林智平離壘過遠遭牽制出局，桃猿提出挑戰，維持原判，三人出局。

第一局

一局上半，桃猿進攻，陳晨威遭三振，藍寅倫遭三振，陳俊秀遭三壘手刺殺，三出局。

一局下半，陳傑憲飛球出局，楊家維三壘滾地出局，潘武雄三振出局，一局結束。

先發打序

桃猿 棒次 統一獅 陳晨威 CF 1 陳傑憲 2B 藍寅倫 RF 2 楊家維 SS 陳俊秀 1B 3 潘武雄 DH 林泓育 C 4 蘇智傑 LF 郭嚴文 2B 5 郭阜林 3B 朱育賢 LF 6 陳鏞基 1B 林智平 3B 7 鄭鎧文 RF 廖健富 DH 8 林祐樂 C 郭永維 SS 9 羅國龍 CF

李茲 先發 施子謙

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