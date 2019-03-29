札幌直擊》桃猿球迷跟團赴日為王柏融加油

王柏融初登場。（特派記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／日本札幌報導〕Lamigo桃猿球迷為表達對王柏融的支持，特地飛來札幌觀看火腿開幕戰，組團與自由行合計約有100人，還有夫妻檔順便度蜜月兼慶生。

Ann

我跟老公一起來，今天剛好是他生日，除了來看比賽，順便度蜜月兼慶生，我們支持桃猿很久了，開始知道王柏融是U21世界盃，覺得他很拚、很認真，希望他加盟火腿這3年內都身體健康，不要有太多的壓力，永遠都要開心打球。

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黃先生

我從La new熊時期就開始支持，王柏融加入後變成他的粉絲，還連續4年跟去石垣島看比賽，他還在台灣的時候，我就希望他能被國外球隊看上，去年成績有點下滑，我一度有點擔心，後來知道他被火腿簽下，我還蠻開心的。

因為旅行社有組團，就跟媽媽一起報名，她也是桃猿的球迷，特別喜歡王柏融，因為他代表台灣職棒，我希望他持續打出成績，不要太在意外面的耳語，來日本就好好打、放心打，如果有機會就挑戰更高層級。

外野球迷為王柏融加油。（特派記者陳志曲攝）

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