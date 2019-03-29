日職》「叛徒」丸佳浩連吞4K 廣島球迷歡聲雷動（影音）

丸佳浩連三打席遭到三振。（圖片擷取自推特）

〔體育中心／綜合報導〕2屆日職央聯MVP、前廣島鯉魚隊的丸佳浩，在去年行使自由球員資格，以5年25.5億日圓（約7.3億台幣）的大約讀賣加盟巨人隊，讓許多廣島球迷相當氣憤，今天全場4個打席全部都遭到三振，現場球迷也都在丸佳浩三振後報以熱烈的掌聲。

巨人與廣島今天在開幕戰正面對決，丸佳浩在第一場比賽就面對到老東家，他今天首打席被廣島先發投手大瀬良大地的變化球欺騙，揮棒過半遭到三振，全場球迷歡聲雷動。第二個打席他站著遭到大瀬良大地三振出局，廣島球迷再次給予熱烈相當的掌聲。第三個打席丸佳浩揮棒落空，遭到曲球三振出局，廣島球迷嗨到彷彿拿下日本一的再見三振一般。

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第四個打席，丸佳浩在得點圈有跑者的情況下打擊，想不到這次他又站著遭到大瀬良大地的直球三振，單場吞下4次三振，全場廣島球迷情緒沸騰。

效力於廣島鯉魚隊9年的外野好手丸佳浩，在離開母隊轉往巨人隊後，有很多廣島球迷並不諒解他，甚至傳出有球迷將恐嚇信寄到丸佳浩家中，或是使用無聲電話騷擾丸佳浩的家人，這次回到主場，廣島球迷也不吝用歡呼聲，「恭賀」丸佳浩連吞4K的糟糕表現。

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