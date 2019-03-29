中職》兄弟新洋砲以三壘優先 伯納：火力最大化

中信兄弟總教練伯納。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者郭羿婕／台中報導〕中信兄弟與外籍野手艾銳克解約後，和洋投肯恩的合約也只到3月底，外援戰力缺口將再補1投1野。對於洋砲的選擇，總教練伯納今天表示：「主要看如何將打線火力最大化，希望找到三壘能守得很好的選手。」

艾銳克可守一、三壘和外野，並以一壘為主，守備位置與彭政閔、林智勝、許基宏等人重疊，在艾銳克離開後，中信兄弟也將許基宏升上一軍，新洋砲則以三壘為優先，「這樣一壘就可以由恰恰、智勝、基宏輪替，也輪打DH，同時希望新洋將具有多功能，偶爾能守外野。」伯納說。

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林智勝開季展現火熱手感，3場比賽敲2轟，今晚在主場洲際球場出戰富邦悍將，繼續先發擔綱第3棒、一壘手。

伯納說：「智勝開季以來的好表現在預期之中，因為他整個春訓表現好又穩定，在場上很有想法，攻擊策略也明確，所以會盡可能讓他下場，但同時也要讓其他球員有上場空間，以維持狀況。」

至於許基宏，伯納指出，他也有很穩定的春訓，且是非常有力量的打者，「我知道基宏過去幾年在一軍有好成績，如何讓基宏、智勝、恰恰這些位置重疊的選手都能上場維持狀況，有時候相當頭疼，也是甜蜜的負擔，但我們會朝這方向去做，讓他們盡可能上場發揮。」

林智勝開季手感火燙。（資料照，記者廖耀東攝）

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